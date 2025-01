Im Gegenzug stiegen die Vermögenswerte um 1,5 Prozent an. Die steigenden Verpflichtungen konnten damit grösstenteils wieder ausgeglichen werden. Der Deckungsgrad, also das Verhältnis von Pensionsvermögen zu Pensionsrückstellungen, blieb weitgehend stabil. Ende 2024 notierte der WTW-Pension Index bei 120,9 Prozent gegenüber 121,1 Prozent per Ende September.