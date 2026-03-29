Die Pläne über eine US-Bodenoffensive im Iran könnten Kommandoeinsätze von ‌Spezialkräften sowie Vorstösse ‌regulärer Infanterie ​umfassen, berichtete die «Washington Post» am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider aus Regierungskreisen. Ob Präsident ‌Donald Trump diese Vorhaben genehmigen werde, sei jedoch ungewiss.