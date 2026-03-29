Die Pläne über eine US-Bodenoffensive im Iran könnten Kommandoeinsätze von Spezialkräften sowie Vorstösse regulärer Infanterie umfassen, berichtete die «Washington Post» am Samstag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider aus Regierungskreisen. Ob Präsident Donald Trump diese Vorhaben genehmigen werde, sei jedoch ungewiss.
Der Krieg in dem Land befindet sich in der fünften Woche. Die Regierung in Washington hat Marineinfanteristen in den Nahen Osten verlegt und plant zudem, Tausende Soldaten der 82. Luftlandedivision in die Region zu entsenden.
(Reuters)