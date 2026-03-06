Hintergrund der Eskalation ist ein monatelanger Streit über die von Anthropic geforderten Sicherheitsvorkehrungen. Diese gehen dem Verteidigungsministerium, ​das ​die Regierung von Präsident Donald Trump ⁠als Kriegsministerium bezeichnet, zu weit. Anthropic weigert sich, ​den Einsatz seiner ⁠KI Claude für autonome Waffen und zur Massenüberwachung in den USA zuzulassen. Das ‌Pentagon pocht jedoch darauf, die Technologie bei Bedarf nutzen zu können, solange dies im Einklang mit US-Recht stehe. Die Einstufung ‌als «Risiko für die Lieferkette» war von Washington bisher typischerweise ​für ausländische Gegner wie den chinesischen Technologiekonzern Huawei verwendet worden.