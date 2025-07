Die Konkurrenz unter KI-Firmen ist gross

Meta-Chef Mark Zuckerberg hatte am Montag erst angekündigt, sein Unternehmen werde «Hunderte Milliarden Dollar» in KI investieren. Man wolle riesige Rechenzentren schaffen. Eine erste neue Anlage mit dem Namen Prometheus solle 2026 ans Netz gehen, kündigte er an.