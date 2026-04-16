Dank Preissenkungen für salzige Snacks in den USA und einer stabilen Nachfrage nach Diätlimonaden schnitt PepsiCo ​im ersten Quartal besser ab als erwartet. ​Der Umsatz stieg um 8,5 ​Prozent auf 19,44 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie ‌lag mit 1,61 Dollar ebenfalls über den Prognosen. Das Unternehmen hatte die Preise für Marken wie Lay's und ​Doritos ​in den USA gesenkt, was ⁠erstmals seit einem Jahr wieder ​zu einem Mengenwachstum in ⁠der nordamerikanischen Lebensmittelsparte führte. Zudem hat PepsiCo unter dem ‌Druck des aktivistischen Investors Elliott Management ein Sparprogramm aufgelegt und Marken wie den Sportdrink Gatorade ‌überarbeitet, um gesundheitsbewusstere Kunden anzusprechen. (Bericht von Juveria ​Tabassum in Bagalore, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ‌unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com