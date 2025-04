«Wir erwarten für die Zukunft mehr Volatilität und Unsicherheit, insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung des Welthandels, was voraussichtlich zu höheren Lieferkettenkosten führen wird», erklärte Konzernchef Ramon Laguarta am Donnerstag. «Gleichzeitig bleibt die Verbraucherstimmung in vielen Märkten gedämpft, und die Aussichten sind ebenfalls unsicher.»