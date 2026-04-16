Der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich im Vorjahresvergleich von 1,48 auf 1,61 Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Purchase mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Er sei «zufrieden» mit den Ergebnissen des ersten Quartals, sagte Chef Ramon Laguarta. Das internationale Geschäft zeige sich widerstandsfähig und in Nordamerika gebe es Fortschritte. Die Finanzziele für 2026 bestätigte der Manager. Die Pepsico-Aktie legte im frühen US-Handel gut zwei Prozent.