PepsiCo bemüht sich um eine Steigerung des Absatzes seiner salzigen Snacks und verzeichnete Anfang des Jahres erste Anzeichen einer Erholung, nachdem das Unternehmen die Preise für mittelgrosse Packungen um bis zu 15 Prozent gesenkt hatte, um preisbewusste Kunden zurückzugewinnen. Im zweiten Quartal musste PepsiCo dennoch einen Umsatzrückgang von zwei Prozent im nordamerikanischen Lebensmittelgeschäft hinnehmen, während das Absatzvolumen stagnierte. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026.