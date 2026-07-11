In Bezug auf diese Untersuchung schrieb Trump am Samstag weiter: «Ich habe um einen weiteren Kognitionstest gebeten, als einziger ‌Präsident, der das getan hat, dreimal, und ich habe sie alle mit Bravour bestanden - jede Frage richtig beantwortet.» Trump reagierte damit auf ein ​jüngst veröffentlichtes Buch zweier Journalisten der «New York Times». ​In dem Buch «Regime Change: Inside the Imperial ​Presidency of Donald Trump» berichten die Autoren Maggie Haberman und Jonathan Swan von Bedenken ‌einiger Mitarbeiter des Weissen Hauses hinsichtlich Trumps Alter, seiner Ausdauer und seiner körperlichen Verfassung.