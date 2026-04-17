Schumacher gilt als Topshot der Lebensmittelindustrie mit mehr als 25-jähriger Erfahrung. Von 2023 bis 2025 war er CEO des britischen Konsumgüterkonzerns Unilever, wo er einen wachstums- und margenorientierten Kurs verfolgte. Zuvor bekleidete er Spitzenpositionen unter anderem bei Royal Friesland Campina und Heinz.