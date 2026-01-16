Sollten Lieferungen aus dem Iran ausfallen, könnte die Türkei mit europäischen Staaten um Gaslieferungen konkurrieren, was die Preise nach oben treiben würde. Ausserdem wird am Markt auf eine stärkere Nachfrage in China hingewiesen, dem weltweit grössten Abnehmer von Flüssiggas. Dies wird ebenfalls als Anzeichen gesehen, dass der Wettbewerb schärfer werden könnte.