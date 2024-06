Besonders drei Märkte haben im Zehn-Jahres-Vergleich gut abgeschnitten. Der BSE100 Index in Indien ist einer Top-Performer mit einem Gesamtertrag in Schweizer Franken - Kursgewinne plus Dividenden in Schweizer Franken - von annualisierten 10,1 Prozent. Danach folgt - trotz horrender Währungsverluste - der argentinische Merval Index mit einem annualisierten Ertrag von 6,8 Prozent in Schweizer Franken. In Lokalwährung betrug die Rendite 71,21 Prozent pro Jahr. Auf dem dritten Platz folgt eher überraschend der führende chinesische Index CSI 300 mit einer annualisierten Rendite von 5,99 Prozent.