Neu dazugekommen sind bei Perlen fasergussbasierte Verpackungslösungen. Dabei handle es sich um rezyklierbare Alternativen zu Kunststoff, die zunehmend als Schalen, Verpackungen oder Flaschen zur Anwendung kämen. Perlen sieht sich in diesem Bereich mit dem vorhandenen Know-how gut positioniert. Erste Produkte seien bereits in der Testphase.