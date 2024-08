In beiden Regionen erwartet Pernod Ricard, der mit seinen Marken wie Absolut Vodka und Havana Club bekannt ist, auch in den kommenden Monaten rückläufige Umsätze. Auch die noch höheren Zinsen werden das erste Geschäftsquartal noch belasten. Konzernweit soll der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende Juni) aus eigener Kraft aber wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren, wie das Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte.