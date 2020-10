In ihrer neuen Funktion, die sie am 2. November antreten soll, werde sie dem "Senior Leadership Team" angehören, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit.

Debbie Dalzell war zuletzt bei Blackrock als Leiterin "Employer Relations" tätig. Davor arbeitete sie in führenden HR-Positionen bei Merrill Lynch Investment Management und bei der Kaufhauskette John Lewis.

(AWP)