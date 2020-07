In dieser Position werde dieser im September Teil des "Senior Leadership Teams" und berichte direkt an Konzernchef Peter Sanderson, teilte die Gesellschaft am Montagabend mit. Jeremy Roberts kommt den Angaben zufolge von Blackrock, wo er Co-Leiter von "EMEA Retail Sales" und Leiter des britischen Retailgeschäfts war. Er verfüge über 20 Jahre Erfahrung im Investment Management und bringe "grosse Expertise" im Umgang mit Kunden aus Grossbritannien, Europa, Asien und dem Mittleren Osten mit.

Dies sei eine von zwei geplanten Ernennungen für den Bereich "Distribution und Sales", hiess es. Die andere betreffe die neu geschaffene Funktion des Leiters "Global Institutional Solutions", der in Kürze ernannt werden soll. Zusammen werden sie die Aufgaben von Tim Rainsford ("Group Head of Sales and Distribution") übernehmen, der GAM verlasse, um eine neue berufliche Aufgabe zu übernehmen.

(AWP)