Wyrsch ist aktuell der Leiter des US-Geschäfts bei Inficon. Zuvor arbeitete der Schweizer unter anderem für Mettler Toledo in Deutschland und in den USA und als Berater für Accenture und Booz & Co.

Winkler ist seit 2004 Chef von Inficon. Seither hat sich der Umsatz von Inficon fast verdreifacht und der Gewinn liegt gar sieben Mal höher. Dank Winklers "exzellenter Arbeit" habe sich Inficon zu einem international hervorragend positionierten, technologisch führenden und margenstarken Branchen-Leader gemausert, heisst es in der Mitteilung. Der Verwaltungsrat bedauere Winklers Abgang nach fast 20 Jahren.

(AWP)