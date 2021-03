So wird Joseph P. Landy den Aktionären zur Wahl als neues unabhängiges Mitglied vorgeschlagen. Aufgrund des Erreichens der Amtszeit-Limite wird dagegen Vizepräsident Eric Strutz nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

Der neu vorgeschlagene Landy ist seit 1985 in der Private Equity-Branche tätig, wie der globale Manager von Privatmarktanlagen in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Während seiner 20-jährigen Tätigkeit als Co-Chief Executive Officer bei Warburg Pincus sei er für die Unternehmensführung mitverantwortlich gewesen. Seine Investitionsschwerpunkte seien in der Informationstechnologie, Internetanwendungen und -infrastruktur, Kommunikationslösungen sowie in strukturierten Investitionen gelegen.

Neuer Vizepräsident des Gremiums soll Martin Strobel werden. Er werde zudem die Funktionen des Lead Independent Directors des Verwaltungsrats und den Vorsitz des Risk & Audit Committee übernehmen, heisst es.

(AWP)