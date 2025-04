Die Fondsmanager sind «maximal bärisch in Bezug auf die Makroökonomie, nicht ganz maximal bärisch in Bezug auf den Markt», schreiben die Strategen um Michael Hartnett in einer Mitteilung. Die «Gipfelangst» spiegelt sich noch nicht in den Cash-Allokationen wider, die derzeit bei 4,8 Prozent des Vermögens liegen und normalerweise auf 6 Prozent ansteigen müssten, fügten sie hinzu.



Die grosse Unsicherheit im Zusammenhang mit der US-Handelspolitik und der Anstieg der Volatilität an den Finanzmärkten hat die Aktienanleger verunsichert. Die Befragten haben US-Aktien im April zu 36 Prozent untergewichtet, während sie im Februar noch zu 17 Prozent übergewichtet waren; dies ist der grösste Rückgang, der jemals in zwei Monaten zu verzeichnen war.



US-Aktien haben sich in diesem Jahr unterdurchschnittlich entwickelt, da die Sorge besteht, dass der Handelskrieg von Präsident Donald Trump das Wachstum beeinträchtigen wird. 42 Prozent der Befragten halten eine Rezession in der grössten Volkswirtschaft der Welt für wahrscheinlich.