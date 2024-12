Eine Umfrage unter rund 4'500 Mitgliedern der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ergab, dass sich viele Beschäftigte grosse Sorgen um die Zukunft machen. Auf die Frage, wie Deutschland als Industriestandort in fünf Jahren im internationalen Vergleich dastehe, antworteten knapp 80 Prozent, der Standort stehe eher oder deutlich schlechter da. Rund 58 Prozent schätzen ihre persönliche wirtschaftliche Situation in fünf Jahren im Vergleich zu heute als eher oder deutlich schlechter ein. 68 Prozent glauben nicht, dass es in den nächsten fünf Jahre gelinge, den Industriestandort klimagerecht zu transformieren und gleichzeitig zu modernisieren.