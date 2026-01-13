Die Sorgen um die Modekette Primark, die 2025 fast die Hälfte des Umsatzes von AB Foods ausmachen sollte, nehmen zu, als das Unternehmen letzte Woche vor einem Rückgang der Weihnachtsumsätze im Vergleich zum Vorjahr gewarnt und die Aktien des Mischkonzerns daraufhin stark fallen liess. Die Analysten bewerten zwar die im November angekündigten Pläne von AB Foods zur Abspaltung des Einzelhändlers positiv, warnen aber davor, dass Primark den Aktienkurs weiterhin belasten wird. Die Aktien sind in diesem Monat um rund 14 Prozent gefallen.