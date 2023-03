Der wichtigte Marktindikator funktioniert wie folgt: War die Summe der jährlichen Veränderung des Konsumentenpreisindex und des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Vergangenheit niedriger als 20, so hat der S&P 500 seinen Tiefpunkt erreicht. Das bedeutet, dass Aktien fair bewertet sind, wenn sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den S&P 500 und die Inflationsrate zusammengezählt auf weniger als 20 beläuft. Wenn der Wert über dieser Schwelle liegt, deutet dies darauf hin, dass die erwarteten Renditen am Aktienmarkt niedriger sein werden als in Zeiten, in denen die Summe unter 20 liegt.