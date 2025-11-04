Der Unternehmer ist Investor bei Stadler Rail, Autoneum, Rieter und der in den USA kotierten Aebi Schmidt. «Aber ich kann nicht garantieren, dass ich überall auf diesem hohen Niveau investiert bleibe,» sagte Spuhler am Dienstag im Gespräch mit der «Finanz und Wirtschaft». Denn mit grossen Aktienpaketen sei der Free Float «einfach zu klein». Das drücke auch auf den Aktienkurs.