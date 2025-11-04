Der Unternehmer ist Investor bei Stadler Rail, Autoneum, Rieter und der in den USA kotierten Aebi Schmidt. «Aber ich kann nicht garantieren, dass ich überall auf diesem hohen Niveau investiert bleibe,» sagte Spuhler am Dienstag im Gespräch mit der «Finanz und Wirtschaft». Denn mit grossen Aktienpaketen sei der Free Float «einfach zu klein». Das drücke auch auf den Aktienkurs.
«Es kann sein, dass ich mal ein paar Prozent reduziere oder bei anderen wieder zukaufe», sagte Spuhler. Bei Rieter etwa - wo er vor zwei Jahren das Paket von Luc Tack zusätzlich übernommen hat - werde er «vielleicht da mal wieder etwas abbauen.»
Spuhler wird nächsten Januar Spuhler 67 Jahre alt. Er werde daher mittelfristig «das eine oder andere» Mandat abgeben. Welches, hänge von verschiedenen Faktoren ab. «So genau weiss ich das noch nicht», sagte der Unternehmer. Er werde aber «Schritt für Schritt» seine Familie in die Verantwortung integrieren.
Hohe Zölle auf Aluminium
Der von ihm präsidierte Zugbauer Stadler Rail ist von den US-Zöllen betroffen - aber nicht massiv. Die aus dem Wallis bezogenen Aluminiumprofile für die Wagenkasten müssen laut Spuhler mit 50 Prozent verzollt werden.
«Pro Wagenkasten zahlen wir somit 15'000 Franken an Zöllen.» Bei einem Fahrzeugpreis von gegen 10 Millionen Franken sei das «ärgerlich», aber nicht existenzbedrohend.
Die Umsatzprognose von mehr als 5 Milliarden Franken im 2026 werde Stadler «sicher» erreichen, betonte Spuhler. Das gelte auch beim zuletzt wieder stärker werdenden Franken. «Wir sollten diese Ziele unter einigermassen stabilen globalen Verhältnissen plus minus erreichen.»
(AWP)