Das Fast-Casual-Konzept, wie es Germann nennt, ist auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und hohe Qualität ausgerichtet. Gekocht wird mit frischen, regionalen Produkten. Die Leute ernährten sich heute gesundheitsbewusster, ohne beim Geschmack Einbussen in Kauf nehmen zu wollen, beobachtet Germann. «Gerade in der Stadt Zürich sehen wir ein grosses Potenzial.» Vorerst ist ein To-go-Standort in Zürich geplant. Die Eröffnung ist für das zweite Quartal 2026 angedacht.