Die Zukunft unbemannter Flugsysteme liege "weder in der Software noch in der Hardware allein, sondern in der intelligenten Synthese von beidem", erklärte Thiel über den Ansatz von Quantum-Systems. Nach Angaben Seibels hat das Unternehmen der Bundeswehr 42 Drohnen geliefert, mit denen die ukrainische Armee unterstützt werde.