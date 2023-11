«Der Scheitelpunkt der Krise ist noch nicht erreicht, den erwarten wir im nächsten Jahr», sagte der Präsident des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp), Gero Bergmann, in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Das Jahr 2024 werde alle Beteiligten, nicht nur Geldhäuser und Finanzierer, sondern alle Marktteilnehmer vor Herausforderungen stellen. «Bei Banken besteht kein Grund für Alarmismus – die Entwicklung der Zins- und Provisionseinnahmen ist positiv», so Bergmann. Aber in Zeiten einer Immobilienkrise fahre man auf Sicht und kümmere sich um die Bestände.