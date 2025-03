Pfizer erwägt angesichts drohender US-Zölle eine Verlagerung der Produktion in die USA. «Wir haben hier alle Möglichkeiten und die Produktionsstandorte arbeiten derzeit mit guter Auslastung», sagte der Chef des US-Pharmakonzerns, Albert Bourla, am Montag auf einer Gesundheitskonferenz. «Wenn etwas passiert, werden wir versuchen, dem entgegenzuwirken, indem wir die Produktion von Standorten im Ausland an Standorte hier verlagern.»