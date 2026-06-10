«Es gibt einen klaren Zielkonflikt: Man kann die Preise ​für Medikamente nicht ​dauerhaft senken und gleichzeitig erwarten, dass mehr pharmazeutische Forschung und Entwicklung ⁠nach Europa kommt», erklärte ein Sprecher des Bayer-Konzerns. Bayer gehört zu 32 führenden Pharmaunternehmen, ​die bereits im April in ⁠einem gemeinsamen Brief Merz vor den Plänen gewarnt und ein dringendes Treffen gefordert hatten. Auf dieses Schreiben gab es Insidern zufolge jedoch keine ‌Antwort. Zu den Unterzeichnern gehören neben Bayer-Pharmachef Stefan Oelrich und Pfizer-Chef Bourla auch die Lenker von Branchengrössen wie Roche, Novartis, AstraZeneca, Eli Lilly und Novo Nordisk.