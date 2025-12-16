Für 2026 rechnet Pfizer mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,80 und drei Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt 3,05 Dollar erwartet. Der Umsatz soll sich auf 59,5 bis 62,5 Milliarden Dollar belaufen. Hier lagen die Schätzungen bei 61,59 Milliarden. Die Einnahmen aus Covid-19-Produkten sollen dabei um etwa 1,5 Milliarden Dollar niedriger ausfallen als für 2025 erwartet.