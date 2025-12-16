Der US-Pharmakonzern Pfizer hat mit seinem Gewinnausblick für das kommende Jahr die Erwartungen der Analysten enttäuscht und seine Aktie damit auf Talfahrt geschickt. Die Aktie gab im vorbörslichen Handel an der Wall Street um 1,6 Prozent nach.
Für 2026 rechnet Pfizer mit einem bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 2,80 und drei Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt 3,05 Dollar erwartet. Der Umsatz soll sich auf 59,5 bis 62,5 Milliarden Dollar belaufen. Hier lagen die Schätzungen bei 61,59 Milliarden. Die Einnahmen aus Covid-19-Produkten sollen dabei um etwa 1,5 Milliarden Dollar niedriger ausfallen als für 2025 erwartet.
(Reuters)