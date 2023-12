Das Unternehmen peilt für 2024 einen Erlös von 58,5 bis 61,5 Milliarden US-Dollar (54,2 bis 56,1 Mrd Euro) an, wie es am Mittwoch in New York mitteilte. Dazu soll Seagen 3,1 Milliarden Dollar beitragen. Die Covid-Mittel Comirnaty und Paxlovid sollen rund 8 Milliarden Dollar beisteuern. Analysten hatten im Schnitt mit einem Gesamterlös von rund 62,9 Milliarden Dollar gerechnet.