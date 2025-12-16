Beim Umsatz peilt das Management für das kommende Jahr 59,5 bis 62,5 Milliarden US-Dollar (rund 50,7 bis 53,2 Milliarden Euro) an. Analysten hatten hier laut Bloomberg zuletzt im Schnitt 61,6 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Der Umsatz mit Medikamenten gegen Covid-19 dürfte laut Mitteilung um etwa 1,5 Milliarden Dollar niedriger ausfallen, als für 2025 erwartet wird. Weitere 1,5 Milliarden Dollar dürften wegfallen, weil für einige Produkte der Patentschutz ausläuft.