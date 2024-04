Ein Sprecher von Moderna sagte in einer Erklärung, das Unternehmen sei über die Unterbrechung enttäuscht, glaube aber «weiterhin an die Stärke und Gültigkeit seiner Patente». Vertreter von Pfizer und BioNTech reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme. Moderna hatte Pfizer und BioNTech im Jahr 2022 verklagt, weil der Impfstoff seine Patentrechte an der Boten-RNA-Technologie verletze. Dieser Fall ist einer von mehreren, die von Biotech-Unternehmen angestrengt wurden, um Patentgebühren für den Blockbuster-Impfstoff COVID-19 zu erhalten.