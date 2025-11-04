Für 2025 rechnet der Konzern nun mit einem bereinigten Gewinn von 3,00 bis 3,15 Dollar je Aktie, nach zuvor 2,90 bis 3,10 Dollar. Im dritten Quartal fiel der Gewinn je Aktie zwar um 18 Prozent auf 87 Cent, übertraf damit aber die Analystenerwartungen von 63 Cent. Pfizer setzte 16,65 Milliarden Dollar um, ein Minus von sechs Prozent. Grund dafür waren vor allem geringere Einnahmen mit Covid-Produkten: Niedrigere Infektionsraten drückten die Nachfrage nach dem Medikament Paxlovid, zudem verringerte eine engere Impfempfehlung in den USA die Zielgruppe für den Impfstoff Comirnaty. Der Nettogewinn fiel um mehr als ein Fünftel auf 3,54 Milliarden Dollar.