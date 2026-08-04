Während sich das Kerngeschäft besser entwickelte als gedacht, schraubte Pfizer die Erwartungen für seine Covid-19-Produkte für das Gesamtjahr von rund fünf ​auf etwa vier Milliarden Dollar zurück. So brachen die Erlöse mit ​dem Medikament Paxlovid im zweiten Quartal um 95 Prozent ​ein, der Umsatz mit dem gemeinsam mit BioNTech entwickelten Impfstoff Comirnaty fiel um 32 Prozent auf 261 Millionen ‌Dollar. Der weltweite Nachfrageeinbruch schlägt auch voll auf den deutschen Partner durch: BioNTech musste am Dienstag wegen der vollen Impfstofflager seine eigenen Umsatzziele für das laufende Jahr deutlich nach unten korrigieren.