Der US-Pharmakonzern Pfizer hat die Wirksamkeit seines gemeinsam mit der deutschen BioNTech entwickelten Covid-19-Impfstoffs verteidigt und auf weltweit mehr als 14 Millionen gerettete Menschenleben verwiesen. Damit reagierte das Unternehmen am Mittwoch auf eine Forderung von US-Präsident Donald Trump, den Erfolg der Pandemie-Medikamente zu belegen. Pfizer-Chef Albert Bourla würdigte das von Trump initiierte Impfstoff-Beschleunigungsprogramm «Operation Warp Speed» als «herausragende Errungenschaft für die öffentliche Gesundheit». Eine solche Leistung wäre «normalerweise des Friedensnobelpreises würdig», sagte Bourla. Der Konzern begrüsse Trumps Forderung nach Offenheit und verwies auf seine Webseite mit klinischen Studiendaten.