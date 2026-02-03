Als Gründe nannte das Unternehmen deutlich geringere Einnahmen aus dem Covid-Geschäft, auslaufende Patente sowie die Auswirkungen staatlicher Preisregulierungen in ‌den USA. Pfizer hatte bereits erklärt, erst ⁠2029 wieder mit einem Umsatzwachstum zu rechnen. Um ‌die Erholung voranzutreiben, will der Konzern neue Blockbuster-Medikamente entwickeln. Pfizer setzt dabei auch auf das boomende ‍Geschäft mit Abnehmmitteln und veröffentlichte dazu am Dienstag neue Studiendaten: Ein experimentelles Mittel, das durch die bis zu zehn Milliarden ​Dollar teure Übernahme von Metsera zu Pfizer kam, zeigte ‍in einer klinischen Studie der mittleren Phase einen Gewichtsverlust der Patienten bis zu 12,3 Prozent.