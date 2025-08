Die Pharmaindustrie steht derzeit unter dem Druck der Regierung von US-Präsident Donald Trump, die Medikamentenpreise zu senken. Zudem bereitet sich die Branche auf Zölle von 15 Prozent auf Importe aus der Europäischen Union vor. Pfizer zufolge berücksichtigt die neue Prognose bereits die Auswirkungen der bestehenden Zölle auf Einfuhren aus China, Kanada und Mexiko sowie möglicher Abgaben auf Importe aus der EU. Der Konzern hatte erklärt, über genügend Produktionskapazitäten an seinen zehn Standorten in den USA zu verfügen, um die Auswirkungen von Zöllen abzufedern. Pfizer sei zudem offen, einen Teil der Produktion in diese bestehenden Anlagen zu verlagern.