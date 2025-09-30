Im Vorfeld der Ankündigung hatte sich Trump zu den von ihm geplanten Kostensenkungen geäussert. «Wir werden die Arzneimittelpreise um 100 Prozent, in einigen Fällen sogar um 300 Prozent oder mehr senken», sagte er vor Reportern bei seiner Ankunft am Weissen Haus nach einer Veranstaltung im Bundesstaat Virginia. Was Trump damit sagen wollte, blieb offen. Die Reduzierung eines Preises um mehr als 100 Prozent ist nicht möglich, da der Preis dann bereits auf null gesunken wäre.