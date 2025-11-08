Vor der Einigung hatte sich Pfizer einen intensiven Bieterwettstreit vor allem mit dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk geliefert. Dieser Wettstreit unterstreicht, wie hart die Branchenriesen um eine führende Position im lukrativen Markt für Abnehmpräparate konkurrieren. Analysten schätzen dessen Volumen bis Anfang des nächsten Jahrzehnts auf bis zu 150 Milliarden Dollar. «Manche Vermögenswerte sind es einfach wert, darum zu kämpfen», sagte Peter Kolchinsky, Managing Partner beim Biotech-Investor RA Capital und einer der grössten Anteilseigner von Metsera.