Der Markt wird bisher von den Konzernen Novo Nordisk und Eli Lilly beherrscht. Bereits im Vormonat hatte Pfizer für bis zu zehn Milliarden Dollar die Firma Metsera gekauft. Auch damit wollte sich der Konzern nach einem Bieterwettstreit mit Novo Nordisk einen Platz auf dem schnell wachsenden Markt sichern.