YaoPharma erhält dafür sofort 150 Millionen Dollar. Weitere Zahlungen von bis zu 1,94 Milliarden Dollar sowie ein Anteil am späteren Verkaufserlös könnten folgen, falls das Medikament erfolgreich ist. Die Nachricht liess die Aktie von Shanghai Fosun in Hongkong am Mittwoch um bis zu 6,4 Prozent steigen.
Pfizer will damit im boomenden Geschäft mit den sogenannten Abnehmspritzen aufholen. Zwei eigene Versuche, ein solches Medikament zu entwickeln, hatte der Konzern in den vergangenen Jahren wegen Sicherheitsbedenken gestoppt.
Der Markt wird bisher von den Konzernen Novo Nordisk und Eli Lilly beherrscht. Bereits im Vormonat hatte Pfizer für bis zu zehn Milliarden Dollar die Firma Metsera gekauft. Auch damit wollte sich der Konzern nach einem Bieterwettstreit mit Novo Nordisk einen Platz auf dem schnell wachsenden Markt sichern.
(Reuters)