Die Anteile wurden zum Preis von 385 Pence je Aktie an institutionelle Investoren und Haleon selbst verkauft, wie ein beteiligter Bankenvertreter am Mittwoch erklärte. Haleon, bekannt für Marken wie Sensodyne, Fenistil oder Voltaren, erwarb im Rahmen der Transaktion 44 Millionen eigene Aktien. Die restlichen 618 Millionen Aktien gingen an institutionelle Anleger. Insgesamt entspricht der Verkauf 7,3 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Haleon.