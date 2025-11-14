Pfizer hatte sich in einem Bieterstreit gegen den Konkurrenten Novo Nordisk durchgesetzt. «Mit der Übernahme von Metsera richten wir unsere Ressourcen auf einen der wirkungsvollsten und wachstumsstärksten Therapiebereiche aus», teilte Pfizer-Chef Albert Bourla mit. Die Pfizer-Aktie legte um 1,4 Prozent zu, während die in den USA notierten Papiere von Novo Nordisk um 1,3 Prozent nachgaben.