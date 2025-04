Die Entwicklung einer von Investoren aufmerksam beobachteten Adipositas-Tablette wird eingestellt. Der Medikamentenkandidat namens Danuglipron sei mit einer möglicherweise medikamentenbedingten Leberschädigung bei einem Patienten in einer klinischen Studie in Verbindung gebracht worden, hiess es am Montag in einer Mitteilung von Pfizer. Daher werde das Unternehmen das einmal täglich einzunehmende Mittel nicht in die letzte Testphase bringen und stattdessen in Behandlungen von Fettleibigkeit im Frühstadium investieren.