Die Pfizer-Aktie zog nach Handelsbeginn in New York um gut zwei Prozent an. Metsera-Papiere stiegen um fast 62 Prozent auf nahezu 54 Dollar und damit über den angebotenen Preis. Im Markt für Gewichtsabnahmepräparate Fuss zu fassen, sei in den vergangenen Jahren ein Fokus von Pfizer gewesen, schrieb Analyst Chris Schott von der US-Bank JPMorgan. Mit Metsera dürfte der US-Konzern hier Fahrt aufnehmen dank des Portfolios an Wirkstoffen in der frühen und fortgeschritteneren klinischen Forschung.