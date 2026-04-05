Alternative Routen gesucht

Die Unternehmen suchen nach Wegen, um die Störungen zu umgehen. «Kunden im Nahen ⁠Osten schätzen Qualität und sind bereit, für einen Mehrwert einen Aufpreis zu zahlen. ​Daher kann es negative Auswirkungen haben, ⁠wenn wir diese Märkte nicht erreichen können», sagt Fabio Franchina, Vorsitzender des Haarpflegeherstellers Framesi. Sein Vertriebspartner für die Region prüfe alternative Routen. «Sie ziehen alternative Transportwege ‌in Betracht, zum Beispiel den Versand nach Dschidda und den Weitertransport der Waren auf der Strasse, anstatt sie über die Häfen am Persischen Golf zu leiten», sagte Franchina. Ein Teil der Waren werde zudem per Luft- statt Seefracht transportiert, ‌was die Kosten weiter erhöhe.