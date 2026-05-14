Trotz des deutlichen Wachstums der britischen Wirtschaft zu Jahresbeginn hat das Pfund am Donnerstag leicht nachgegeben. Die Währung des Vereinigten Königreichs fiel um 0,1 Prozent auf 1,3501 Dollar. Auf Wochensicht verlor das Pfund fast ein Prozent, da Anleger fürchten, dass sich Premierminister Keir Starmer nach einer schweren Niederlage bei den Regionalwahlen in der vergangenen Woche nur schwerlich im Amt halten kann.
Medienberichten zufolge könnte er aus seiner eigenen Labour-Partei zum Rücktritt gedrängt werden. «Wir müssen davon ausgehen, dass es zu einer Führungskrise kommen wird», sagte Michael Browne, Global-Investment-Stratege bei Franklin Templeton. Dies werde dann die Debatte darüber anheizen, wie viel Handlungsspielraum ein neuer britischer Regierungschef angesichts der angespannten Finanzlage des Landes für aggressivere Wirtschaftspläne hätte, fügte Browne hinzu.
Starmers prekäre Lage hatte die Rendite britischer zehnjähriger Staatsanleihen am Dienstag mit 5,130 Prozent auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008 getrieben. Am Donnerstag lag sie bei 5,023 Prozent. Die britische Finanzministerin Rachel Reeves sagte, es sei jetzt nicht die Zeit, die wirtschaftliche Stabilität aufs Spiel zu setzen.
Die Daten zeigten, dass die Regierung das richtige Händchen für die Wirtschaft habe. Die britische Wirtschaft hat zu Jahresbeginn merklich zugelegt - im ersten Quartal betrug das Plus 0,6 Prozent. Der Konjunkturausblick hatte sich wegen des Nahost-Krieges zuletzt allerdings eingetrübt.
Der Internationale Währungsfonds (IWF) senkte seine Wachstumsprognose für Grossbritannien so stark wie für kein anderes grosses Industrieland. Die Wirtschaft auf der Insel wird demnach 2026 voraussichtlich nur noch um 0,8 Prozent wachsen. Zuvor war der IWF von 1,3 Prozent ausgegangen.
(Reuters)