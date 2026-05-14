Medienberichten zufolge könnte er aus seiner eigenen Labour-Partei zum Rücktritt gedrängt werden. «Wir müssen davon ausgehen, dass es zu einer Führungskrise kommen wird», sagte Michael Browne, Global-Investment-Stratege bei Franklin Templeton. Dies werde dann die Debatte ‌darüber anheizen, wie viel Handlungsspielraum ein neuer britischer Regierungschef angesichts der angespannten Finanzlage des Landes für aggressivere Wirtschaftspläne hätte, fügte Browne hinzu.