Aktien von Procter & Gamble verloren im vorbörslichen Handel rund fünf Prozent. Zurückhaltendere Preiserhöhungen reichten nicht aus, um preisbewusste Kunden zurückzugewinnen. Das gilt nicht nur für P&G, sondern auch für die Konkurrenten Nestle und Unilever, die in der vergangenen Woche ein unter den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum für das erste Halbjahr meldeten. P&G investierte stark in die Einführung neuer Alltagsprodukte wie die kostengünstigere Windelmarke Luvs Platinum Protection, um Kunden anzulocken, die nach günstigeren Optionen suchen. Das Unternehmen verstärkte auch seine Werbeaktionen und bot Rabatte an. Das habe aber seinen Preis, sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management.