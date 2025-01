An Eli Lilly und Novo Nordisk zeigt sich, was den Pharmamarkt derzeit bewegt. Die Amerikaner haben mit Mounjaro und Zepbound, die Dänen mit Wegovy je ein Mittel zur Gewichtsabnahmen lanciert. Doch die Erwartungen an solche Medikament sind offenbar sehr hoch. Ein Beispiel dafür trug sich Ende letzter Woche zu. Gemäss den veröffentlichten Studiendaten verlieren Patienten, die das Produkt von Novo Nordisk nehmen, je nach Dosis zwischen 17 und 21 Prozent an Gewicht. Rund 24 Prozent Gewichtsverlust erreichen Personen, welche die höchste Dosis von Lillys Zepbound erhalten. Nach der Meldung sanken die Aktien von Novo mehr als 3 Prozent.