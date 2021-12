Knapp elf Milliarden Franken will CSL für Vifor zahlen. Die Australier bieten laut 179,25 US-Dollar je Vifor-Aktie, was umgerechnet etwa 167 Franken je Titel entspricht, wie den Mitteilungen der beiden Unternehmen zu entnehmen ist. Dies stelle eine Prämie von 61 Prozent auf den Schlusskurs der Vifor Pharma Aktie am 1. Dezember 2021 dar. Zur Erinnerung: Einen Tag danach kamen erstmals die Spekulationen um ein Interesse der Australier auf.

Der Kaufpreis von insgesamt 11,7 Milliarden US-Dollar bzw. 10,9 Milliarden Franken sei eine Bar-Offerte, heisst es weiter. "Die globale Reichweite, die Forschungs&Entwicklungs-Kapazitäten und die Bilanz von CSL ermöglichen es Vifor Pharma, den Patienten innerhalb ihrer Schlüsselkategorien weltweit mehr Produkte zur Verfügung zu stellen", kommentiert das Pharmaunternehmen das Angebot.

Der Verwaltungsrat von Vifor Pharma empfiehlt den Aktionären denn auch, das Angebot anzunehmen. Der Vifor-Grossaktionär, die Patinex AG, habe bereits zugestimmt, die 23,2 Prozent anzudienen. Das Übernahmeangebot soll um den 18. Januar 2022 beginnen. Abgeschlossen werden könnte die Transaktion dann Mitte 2022.

(AWP)