21 Milliarden Dollar löste Novartis mit seinem überraschenden Verkauf der Roche-Aktien. Novartis schwimmt also im Geld. Und es kann noch viel mehr werden: Der Verkauf der Generika-Sparte Sandoz hat das Potenzial, dem Basler Pharma-Konzern weitere 50 Milliarden in die Kassen spülen.

Doch was soll Novartis mit dem Roche-Mittelzufluss schwerpunktmässig machen? Das Verdikt einer Online-Umfrage von cash.ch, an der seit letztem Montag rund 6300 Leserinnen und Leser teilnahmen, ist deutlich: Am wenigsten wünschen sich die Umfrage-Teilnehmenden von Novartis Firmenübernahmen. Nur 15 Prozent wählten diese Option von vier Antwortmöglichkeiten.

Am meisten bevorzugt das Publikum die Option "Investitionen in organisches Wachstum/Forschung und Entwicklung" mit 35 Prozent der Angaben. Aktionärsfreundliche Schritte wie "Dividendenerhöhung/Sonderdividende"oder "Aktienrückkaufprogramm" haben zusammen rund 50 Prozent gewünscht.